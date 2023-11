Ezt megelőzően, október végén a nemzetiségi önkormányzat által szervezett csoport Pécsre látogatott, ahol az Egy frankföldi polkázni tanul című filmet tekintették meg a Kultik Moziban. – A bambergi rendező, Udo Pörschke néhány évet Dél-Magyarországon, az úgynevezett „Sváb Törökországban” töltött, ahol találkozott egykori német betelepülők leszármazottaival, akiknek elődei nagyrészt frank és hesseni származásúak, és a mai napig őrzik német hagyományaikat, amelyek egy része Németországban már elveszett. Pörschke barátokra lelt a magyarországi németek között, egyre többet tudott meg a történelmükről, és a Mecsek lábánál második otthonra talált. Elhatározta, hogy az élményeit megörökíti a jövő nemzedékei számára. A Pécsi Nemzetiségi Tanács anyagilag támogatta a film bemutatását, így ingyen tudtuk megnézni a filmet. A Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület a szállításban is segédkezett, így az utazás is ingyenes volt – számolt be a filmvetítésről a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat.

Október elején pedig szintén a helyi német ajkú közösség szervezésében és anyagi hozzájárulásával lelkes, negyvenfős csapat zarándokolt el a máriagyűdi kegyhelyre. – Még a reggeli szentmise előtt rózsafüzérimával adtunk hálát, amihez készítettünk mindenki számára imagyűjteményt. Az őrangyalok búcsújának miséje 10 órakor kezdődött, ami nagyon szép és felemelő volt – tették közzé a szervezők közösségi oldalukon is, akik a misét követően a siklósi várba is ellátogattak.



Mindenszentek napján koszorúztak

Fotó: német önkormányzat