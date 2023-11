Elsőként 2021. év végére készült el a Feszületen és az Úrkoporsóban lévő Krisztus, valamint Szűz Mária kerámia szobra. Ezt követően az 1859-ben Gianone Ágoston pécsi szobrász-kőfaragó mester által faragott, Szűz Mária és Szt. János homokkő szobrok restaurálására is sor kerülhetett. Tavasszal a felújított feszület megáldására került sor, és erre az alkalomra az önkormányzat a területet is rendbe tette: a túlnőtt, kiszáradt fákat, bokrokat kivágták, a Stációházak közé és a keresztek mögé mandulafákat, a bejáratnál lévő támfal tartóiba levendulacsemetéket ültettek. Felújították a kerítést, és az Úrkoporsó kiskapuját is.