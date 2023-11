A Tudásközpontban hétfőn és kedden a vármegye általános iskolás diákjai számára tartanak pályaválasztási és továbbtanulási kiállítást, hétfőn a pécsi, kedden a vidéki települések iskolásainak.

Hétfő délelőtt a Tudásközpont két szintje is megtelt a standokkal, melyek a fiatalok számára továbbtanulási, illetve a későbbiekre nézve pályaorientációs lehetőségeket hivatottak bemutatni. Közel negyven kiállító vett részt a programon, köztük a katasztrófavédelem, a honvédség és a rendőrség is. Ez utóbbiak standja kiemelt érdeklődésnek örvendett, ugyanis a gyerekek kézbe vehettek egy-két fegyvert, illetve a rendőri munkához szükséges eszközt, de hasonló élmény várta a fiatalokat a katasztrófavédelem standjánál is, ahol a tűzoltók kevéssé sem könnyű mindennapjaiba pillanthattak be a virtuális valóság szemüveg segítségével. Egy modellezett tűzeset helyszínén tekinthettek körbe, emellett a mentések során használt védőfelszerelést is kipróbálhatták.

A helyszínen több intézmény képviselőivel is megismerkedtünk, akik meséltek a tanulmányaikról. A villanyszerelőnek készülő Hencz Zsolt és Huszár Viktor az Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola színeiben lelkesen fogadták a fiatalokat, s tájékoztatták őket az intézményben tanulható sokféle szakmát illetően.

Kis-Vörös Szabolcs, az alsószentmártoni Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános iskola szaktanára az iskolában folyó munkáról és a legfontosabb céljukról mesélt: szeretnék elérni, minél kevesebb fiatal morzsolódjon le, minél többen tegyék le az érettségit, s a fiatalok előtt a továbbtanulás lehetősége is nyitva áll. Az itt végzett diákok közül többen mentek tanárszakra, de van, aki pszichológusnak készül, egy fiatal óvónőként végzett, aki a település óvodájában helyezkedett el.

A Mohácsi Radnóti Miklós Technikus és Szakképző Iskola fiataljai, Nyaka Inez, Balla Milla, Tóth Martin és Somogyvári Tibor jókedvűen számoltak be az iskolájukban, ahol sokuk a magas ösztöndíjjal járó Kadét Programban is részt vesz. Elmondták, a legtöbben rendészeti vagy honvédelmi pályát választanak, illetve szívesen jelölik meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakjait.