Pénzügyileg is befolyást szereztek

Máté János személyében a helyi szocialista pártlap vezetője került a PSN Zrt. élére, ahogyan a sajtócenzúrázást, lejáratásokat irányító Barabás Béla is ettől a laptól érkezett. Nem hagyták pozíció nélkül Gulyás Emilt, a párt pécsi elnökét sem, tudására a Tüke Busz Zrt.-nél számíthatnak most is a pécsiek.

Külön MSZP-s kasszából, állítólagos asszisztensi munkáért kapott milliókat Ágoston Andrea, Péterffy frakcióvezetője is. Az MSZP-s ex-pártpénztárnok, Puch László és körei pedig pénzügyileg is befolyást szereztek, a főügyletet a Mandulás kemping és a Bőrklinika cseréje hozta meg számukra, amely kapcsán aztán később (ahogy lapunkban többször is megírtuk) büntetőeljárás is indult.

Az MSZP-s háttér terjeszkedése nyilván böki a DK-sok csőrét, hiszen a szocialisták országos támogatottsága mindössze néhány százalékos lehet, a DK viszont a legnagyobb ellenzéki erő. Az MSZP támogatását már jó ideje ismét élvező Péterffy ezzel tisztában volt, hiszen ezért rohant el például a közgyűlést is otthagyva Gyurcsány Ferenc feleségének, Dobrev Klárának a pécsi fórumára. Péterffy nyilvánosan kétszer is találkozott a DK pártelnökével, és sajtóinformációk szerint azóta is egyeztettek. Péterffyre végül a minap adta áldását Gyurcsány Ferenc, így 2019 után ismét a DK lesz az egyik fő támogatója a pécsi politikusnak.