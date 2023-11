A sportiroda másik fontos célja pedig a tömegsport, szabad­idősport irányába minél több hallgató megmozgatása, a sportolók létszámának emelése. A PTE Sportiroda 2013. szeptemberi megalakulása óta mintegy 350 saját rendezésű szabad­idős sporteseményt szervezett több mint 30 sportágban.

Hári József tájékoztatása szerint 2018-tól kezdődően a sporttal foglalkozó egység elindította a „dolgozói sport” elnevezésű programsorozatát, amelynek keretein belül kifejezetten a munkatársakat, valamint családtagjaikat kívánta megszólítani a rendezvényeivel.

A sportszakember az iroda fontos feladatának nevezte a városi sportegyesületekkel való kapcsolattartást. Azokon belül is kiemelt jelentőségű a PEAC-cal folytatott együttműködés, amelynek a PTE Sportirodája három szakosztályt is „ajándékozott”, köztük a tavaly világbajnoki címet nyert sárkányhajó-szakosztályt.

Hári József kiemelte azt is, hogy amióta működik a sportiroda a PTE minden évben ott van az ország első három-négy legsportosabb egyeteme között, 2018 pedig elnyerte Az Év Legsportosabb Egyeteme címet is, sportolóik pedig a nemzetközi megmérettetéseken is sorra sikerrel szerepelnek.