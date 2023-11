Vezetője Bartók Zoltánné az elmúlt héten Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek mutatta be, hogy hogyan állnak a munkálatok. A beruházás műszaki készültsége meghaladja a 80 százalékot, a felületképzési munkálatok és a hidegburkolatok elkészültek, hamarosan következhet a festés. A külső környezet is lassan elnyeri tervezett arculatát. Kész a játszóudvar, a kerítés, az akadálymentes feljáró, valamint a biciklitároló és a hat beállásos autóparkoló is.

Nagy Csaba Facebook oldala