A városrész ugyanis több nagy forgalmú út mellett található, és ebből a szempontból a 6-os útról a tranzit teherforgalom kiszorítása nagy segítség lesz az itt élőknek, mind a zaj-, mind pedig a porterhelés szempontjából.

– Azonban nem állunk meg itt, megyünk tovább és három kis utca esetében, amelyek kifejezetten érintettek voltak a kamionforgalomban, védőintézkedéseket vezetünk be, amennyiben 2024-ben a jobboldalnak szavaznak bizalmat – mondta Barkóczi. – A Bolygó, az Űrhajós és az Est utcában azért volt teherforgalom, mert itt volt az egyik nemzetközi fuvarozócég telephelye, ami az elmúlt időszakban kiköltözött, belátva és meghallgatva az itt élők igényeit. Azonban úgy tudjuk, hogy tárgyalások folynak Péterffy Attila polgármester és Ruzsa Csaba alpolgármester közreműködésével, hogy egy észak-magyarországi teherfuvarozó cég érkezne a most megüresedett depóba, ami még a korábbinál is nagyobb kamionforgalmat jelentene.