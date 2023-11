Mint azt megtudtuk az összegzésből: hazánkban hat tenyésztőszervezet biztosítja a genetikai alapot, és több mint ötven nagyüzemi nyúltelep foglalkozik nyúltenyésztéssel, 2022-ben összesen 10 335 tonna élőnyulat állítottak elő. A vágóüzemek szinte teljes egészében hazai előállítású, magyar nyulat dolgoznak fel, a két nagy vágóhíd az összes magyarországi termelés 99 százalékát adja.

– A nyúlágazat fejlődését az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette. Más állattenyésztési ágazatokat is érintő gondok – a termelési költségek ugrásszerű emelkedése, az orosz-ukrán háború nyomán kialakult infláció – mellett a világszinten is egyre nagyobb méreteket öltő, úgynevezett RHD járvány okozta kihívással is szembe kellett nézniük a nyúltenyésztőknek – fogalmaztak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – ahogy az eddigiekben is tette – ezután is minden rendelkezésre álló eszközzel segíti a nyúlágazat szereplőit abban, hogy folyamatosan biztosítani tudják a hazai és a külföldi piacok biztonságos és tápláló hazai nyúlhússal való ellátását.