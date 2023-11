A főszervező, Győrvári Márk elmondta, idén 200 pálinka- és 60 mézminta érkezett, amelyeket minősített, tízfős szakértői zsűri értékelt, szombaton pedig kihirdetik az eredményeket, s díjkiosztót is tartanak.

– Horvát nevezők is küldtek be mézmintákat, illetve részt vesz a fesztiválon a horvát mézlovagrend, sőt, a magyar mézkirálynő is ellátogat hozzánk – mesélte Győrvári Márk.

– Idén magyar, lengyel, horvát, szlovén, bosznia-hercegovinai, román, illetve szlovákiai (felvidéki) pályázók is jelentkeztek – tette hozzá.