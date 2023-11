- Brüsszel azt is kéri, hogy a kormány törölje el az extraprofit-adót és engedje be Magyarországra a rossz minőségű ukrán gabonát, valamint a migránsokat is, amit a magyar emberek nem támogatnak – sorolta Kocsis Máté. - Ezekben a vitákban igenis fontos, hogy mindenki elmondja a véleményét – rögzítette a Fidesz frakcióvezetője.

Éppen ezért Kocsis Máté azt is fontosnak nevezte, hogy mivel ezek a viták még nem zárultak le, minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációt.

Úgy folytatta: ezen kérdések fontosságát az is mutatja, hogy jelen pillanatban a hazai és az európai közbeszéd is ezek körül csoportosul. Továbbá a jövőre esedékes európai parlamenti választás is ezen témákról fog szólni.

Kocsis Máté hangsúlyozta: a kormány mindig a magyar álláspontot fogja képviselni és ezzel kapcsolatban – fűzte hozzá – azt is világosan kell látni, hogy a magyar kabineten kívül ezt senki nem fogja megtenni.