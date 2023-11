Egy 17 méter magas jegenyefenyő lesz idén a Mindenki Karácsonyfája Pécsett. A 60 centis átmérőjű törzzsel rendelkező, 50 éves faóriást egy szalántai család ajánlotta fel, mert a monumentális fenyő kinőtte az udvarukat – ezúton is köszönjük a felajánlást, áll a közleményben.

A fa a szokottnál korábban, már most csütörtökön délelőtt érkezik a Széchenyi térre, pénteken pedig már az izzók is felkerülnek a koronájára. A díszítést hétfőn fejezi be a Biokom.

Idén a pécsi Mindenki Karácsonyfája fontos díszlete lesz egy, a városunkban ezekben a hetekben forgatott amerikai-magyar játékfilmnek. A 12 karácsonyi játék címet viselő romantikus komédiáról egyelőre annyit lehet tudni, hogy egy Pécsre érkező amerikai lányról szól, aki a nagymamáját jön meglátogatni, de a pécsi adventi forgatagban a családi látogatás is különleges fordulatokat vesz.

A film főszereplője az amerikai Stephanie Perk, rajta kívül magyar színészek, így Kékessy Gábor és a pécsi Köles Ferenc is szerepelnek majd a Pécsett és környékén készülő alkotásban. A film produceri feladatait a Pillango Production Kft. végzi.

A forgatással az adventi időszak kezdetére végeznek a városban, így adventkor a Mindenki Karácsonyfája teljes pompájában fogadja majd a Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásárra érkező, ünnepváró vendégeket.