Szentgyörgyváry Péter várkapitány elmondta, ezen a napon közel 1800-an látogatták meg a várat, közülük 1419-en Pécsről jöttek. Volt lovagoltatás, íjászat, arcfestés, gurulós játékok, légvár, kézműves foglalkozás is. Színpadi műsorokkal is készültek, délelőtt Kovács Réka gyerekműsora majd a Harkányi Gyógyvíz és az Ördögszántotta Hegy Legendája című zenés-táncos előadás szórakoztatta a nézőket. A várkapitány díszlövése volt a déli program, majd Kőhalmi Ferenc udvari bűvész örvendeztette meg műsorával a kicsiket. Volt még harci bemutató is, a Buborék együttes zenélt a közönségnek majd a Grimbusz Színház A csodálatos lámpa című előadásával zárult a színpadi a program.