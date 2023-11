A Mikulás segítői postaládát is elhelyeztek a királyegyházai önkormányzat épülete elé, ahová december 5-ig dobhatnak be leveleket névvel és címmel ellátva a gyerekek, s a segítők ígérik, a Mikulás válaszolni fog mindenkinek, apró meglepetéssel is kedveskedve számukra.

December 5-én pedig a Mikulás lovaskocsira pattan és körbejárja a falu utcáit, hogy minden tizennégy év alatti gyermeket megajándékozzon. 17 órakor indul csapatával a faluvégről, közeledtét csengőszó és zene jelzi majd.