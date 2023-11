Korábban beszámoltunk róla, hogy október végén hatalmas vihar söpört végig Dencsházán: a lakóházak mellett több önkormányzati épület, és a templom is megsérült, százmilliós kárt okozva a településen. Ugyanannak a viharnak „köszönhetően” Pécsett, a belvárosban egy ideig nem volt áram, egyes városrészekben nem működnek a jelzőlámpák sem – olvasható akkor híradásainkban.

Nyáron, egészen pontosan július 21-én a két évvel ezelőtti katasztrófa ismétlődött meg az Ormánságban, amikor jégeső csapott le a térség több településére. A legnagyobb pusztítás Marócsát érte: a 72 fős falu 54 lakóépületéből 52 tetejét verte el a jég. Ráadásul a nyár folyamán több, cikkeink szerint legalább négy tornádó is kialakult a vármegyében.

Kovács Bettina pécsi biztosítási szakértő a Dunántúli Naplónak felidézte: idén egy nyári vihar okán egy nap alatt annyi bejelentés érkezett, hogy a leterheltség miatt a kárszakértők is lassan tudtak haladni a kárbecsléssel. A vihar, felhőszakadás és jégverés továbbra is alapkockázatnak minősül a biztosítóknál – mutatott rá a szakértő.