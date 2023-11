Felesége elvesztése után hosszú évek óta egyedül élt a most 77 éves pécsi Kozma Ferenc, amikor betoppant az életébe valaki. Munkálatok kezdődtek meg az alatta lévő lakásban, ő pedig felfigyelt a zajokra. Ekkor találkozott Saárossy Katalinnal, az új lakóval. Egyből megvolt a közös hang, jól érezték magukat egymás társaságában.

Fotó: Laufer L.

– Én mindig is visszahúzódó voltam, 24 évig voltam egyedül, nem is kerestem társaságot. De egyszer csak berobbant az életembe ő. Szinte minden nap, ha jó idő volt mentünk sétálni, kirándulni, ez a közös hobbi máig is kitart – idézte fel a kezdeteket Katalin.

A koronavírus-járványt is együtt vészelték át, be voltak zárva de együtt akkor is nagyon jól érezték magunkat. Míg Ferenc ipari iskolába járt, autószerelőnek tanult, lakatos is volt, de a bőrgyárban is dolgozott, mellette futballozott, 2006-ban ment nyugdíjba. Katalin orvos, aneszteziológus, a nyugdíj mellett is dolgozik, szeretetből, hivatástudatból.

– Engem lenyűgözött a történeteivel, az, hogy ő egyszerű családból származott, tízen voltak testvérek, az édesanyja napszámba járt. S amilyen szeretettel beszélt róla

– mondta Katalin.

Az ő neveltetése, hite szerint nagyon fontos volt, hogy hivatalos formája legyen a kapcsolatuknak, házasodjanak össze. Ferenc ezt nem tartotta olyan fontosnak, ám végül belátta, nem vesztheti el emiatt Katalint, így kitűzték az esküvő dátumát. Október 29-én, a pécsi Pálos templomban fogadtak örök hűséget egymásnak, a szertartást Bíró László püspök celebrálta.

S, hogy érzik magukat újdonsült házasként?

– Egyszerűen kifejezve nagyon jó. Annak ellenére, hogy teljesen más gyökereink vannak mindenben megértjük egymást. A legfontosabb szerintem, csak rá kell nézni: egyfolytában mosolyog. Amióta ismerjük egymást egyfolytában nevetünk, hitvallásunk lett a jókedv – fogalmazott a feleségére nézve Ferenc.

A két külön lakás máig megvan, de szinte egész nap együtt vannak.

– A rövid kis különlétre szükség van, de máig minden egyes alkalommal várjuk egymást – zárta le gondolatait Ferenc.

Népes a közös családjuk

Katalinnak 3 gyermeke van, és összesen 16 unokája, a legkisebb 3 éves, a legnagyobb 23. Ferencnek 2 lánya van és 1 unokája. Gyermekeik, unokáik is elfogadták őket, örültek a boldogságuknak. Rendszeresen látogatják őket, együtt vannak a nagyobb ünnepeken is.

– Jó látni ahogy felnőnek, a csecsemők egyre ügyesednek, mennek, beszélnek. Általuk újraéli az ember a szülői mivoltát. Többek között ezért is érdemes élni minél tovább – mondta Ferenc.

A jövőre vonatkozóan azt tervezik, hogy együtt, boldogságban élnek tovább. Szeretnek sütni-főzni, ezt továbbra is együtt teszik. Sok évre terveznek, Ferenc viccesen megjegyezte, hogy 100 évig legalább élni szeretne, természetesen Katalinnal.