A víz most is folyt, ám az elkészült beruházásnak köszönhetően ezúttal nem az úttesten – mindent elöntve – hanem az árokban. Hitre Gabriella, Szalánta polgármestere elmondta, 2022. május 28-án és július 9-én, és a korábbi években is több alkalommal az esőzések teljesen elöntötték Németi településrészt. Az önkormányzat a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében mintegy 109 millió forint támogatást nyert a probléma megoldására, melynek köszönhetően Németiben 7-800 méter hosszan újultak meg a vízelvezető árkok, emellett a falu három bevezető részéről kicserélték, illetve felújították az iszapgyűjtőket és lefolyást lassító szigeteket is kialakítottak, hiszen korábban olyan sebességgel zúdult le a csapadék a település ezen részén, hogy a buszmegálló teljesen vízben állt.