Varga Zoltántól, a Várbaráti Kör elnökétől megtudtuk, hogy az előadások egy részét a tanszék oktatói tartják, a konferencia elnöke pedig dr. Csikány Tamás, az NKE nyugalmazott rektorhelyettese lesz. A témák általánosságban Szigetvárhoz kapcsolódnak, a kora újkortól (16. századtól) a 20. századig, hiszen a 44. gyalogezred történetéről is szó lesz. Budapestről, Pécsről, de még Gyuláról is érkezik előadó, aki például Kerecsényi Lászlóról illetve Zrínyi Miklósról is fog beszélni. Érdekesnek ígérkezik még az az előadás is, mely arról fog szólni, hogy miért támadta meg a török birodalom Magyarországot. A konferencia teljesen nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várnak.