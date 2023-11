Az alvállalkozónak kifizetett összeg pedig teljesen ablakon kidobott pénz volt, arról nem is beszélve, hogy becslések szerint is 100 milliós kárt okozott az önkormányzat azzal, hogy ráeresztette az autós forgalmat Vince utcára.

Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek Frakció vezetője korábban arról számolt be, hogy a helyiek neki anyagi káros balesetekről számoltak be, de a legutóbbi közgyűlésen már azt is felvetette, hogy vajon megnézheti-e azokat az állítólagos aláírásokat, amelyek alapján meghozták a Tettye városrészben a változtatásokat.

Erre Péterffy Attila jelenlegi polgármester felmutatott egy aláírásköteget, amelyet a képviselő megnézhet. Csakhogy, azokat az érzékeny személyes adatok kitakarásával tehetik meg, így egyáltalán nem feltétlenül hihető az, amit az önkormányzat állít.

Az MSZP-DK-s irányítású városvezetés egyébként korábban sem reagált az itt élők panaszaira, és arra sem, hogy kérték a forgalmi rend visszaállítását, átdolgozását.

Hasonló eset történt már

A Széchényi teret a Káptalan utcával összekötő Szepesy Ignác utca esete kísértetiesen hasonlít ahhoz, amit a Vince utcával tett a pécsi városvezetés. Ahogy ott is, itt is ráengedték a nagyobb autós forgalmat az utcára, amit korábban részben sétálóutcaként hoztak létre. A Szepesy Ignác utca azonban kevésbé ment tönkre, hiszen a gépjármű terhelés jóval kisebb volt a Vince utcainál. Ráadásul jóval rövidebb ideig hajtottak erre az autók.