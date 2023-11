Nagy igazság, hogy a többi közlekedő és saját biztonságát is veszélyezteti, aki nem cseréli le szezononként a téli és nyári kerekeket. A nyári gumiabroncsnak más az összetétele és a mintázata is, mint a télinek. Mint azt a legtöbb járműtulajdonos tudja, a nyári gumiabroncsok anyaga 7 fok alatt rideggé válik, ezáltal kisebb tapadás érhető el velük, az autó pedig könnyebben megcsúszhat. Ezzel szemben a téli gumiabroncsok e hőmérséklet alatt is megőrzik kellő lágyságukat.

Valószínű, hogy az év további részében sem lesz melegebb, az autószervizek pedig egyre leterheltebbek. Megkérdeztünk a témában egy baranyai gumiabroncs és autószerviz vezetőjét, aki lapunk kérdésére elmondta, a magánszemélyek még nem igazán cseréltetnek, de várhatóan 1-2 hét múlva megrohamozzák a szervizeket.