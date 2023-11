A patkányok a szemétben, csatornában mászkálnak, az élelmiszereket valamint az embereket is könnyedén megfertőzhetik. Sajnos a legtöbb óvintézkedés ellenére is időszakosan megjelenhetnek. Kertvárosban vélt felfedezni a közelmúltban patkányokat olvasónk, jogos félelmeit velünk is megosztotta.

– A Nagy Imre úti garázsunkat kinyitva egy, a házban lakó ismerős arra hívta fel a figyelmem, hogy legyek óvatos, mert patkányok járnak a környéken - nehogy véletlenül egy állat a nyitott garázskapun beszökjön, miközben az autóval beállunk, majd ott kárt okozzon. Mint kiderült, van hogy a lépcsőházba is betéved egy-egy patkány, ami egyáltalán nem megnyugtató helyzet. Mit lehet ilyen esetben tenni? És mi vajon az oka a kellemetlenkedő rágcsálók elszaporodásának?

– írta le tapasztalatait olvasónk.

Megkérdeztük a BIOKOM Nonprofit Kft.-t a patkány témában, hogy érkezett-e jelzés, lakossági bejelentés hozzájuk.

– Társaságunkhoz erre a címre még nem érkezett bejelentés. A csatornarendszerekben előfordulhatnak patkányok. A Nagy Imre úti fejlesztésekhez kapcsolódó felbontások a rágcsálók számára jelentős zavaró hatást fejtenek ki, így amennyi van, azok próbálnak nyugodtabb helyet keresni maguknak, ezért a megszokottnál intenzívebb a mozgásuk. Emiatt találkozhatnak velük többször a lakók – fogalmaztak. – Az irtásokat a Tettye Forrásház Zrt. munkájával összehangolva végezzük. Míg a BIOKOM NKft. a felszínen, és a csapadékcsatorna-hálózatban végzi az irtási/gyérítési munkákat, addig a Tettye Forrásház Zrt. a szennyvízcsatorna- hálózatot kezeli ugyanezeken a területeken. Amennyiben valaki kártevőket észlel, vagy a jelenlétükre utaló nyomokat lát, akkor a BIOKOM NKft. ügyfélszolgálatát kell értesíteni.

Nem a mostani az első eset, amikor patkányoktól féltek a pécsiek. Néhány éve szintén olvasónk jelezte, hogy egy elgázolt patkány feküdt az úttesten a Dugonics–Kiss Ernő utcák sarkán. Egyben feltételezve, hogy nem ez az egyetlen patkány él a környéken. Egy másik alkalommal pedig a Felsőbalokány utcánál egy hatalmas patkány szaladt ki a bozótosból, és futott el másik olvasónk előtt. Ezekből az esetekből is látszik, hogy valószínűleg a város néhány területén találhatók kisebb elszigetelt gócpontok, nem árt az óvatosság.