Sőt, még az eredetileg közölt fél éves határidőt sem tartották Péterffyék, hiszen még egy hónapot ráemeltek a szeptemberi a befejezés után a „munkaidőre". Akkor azt közölték, hogy a hátralévő feladat – egyebek mellett – a „Szliven Áruház előtti kerékpársávban megálló esővíz szakszerű elvezetésének és összegyűjtésének megoldása esővíz szikkasztással". Már korábban is jeleztük, hogy a már elkészült aszfalton ez a megoldás várhatóan nem lesz megfelelő, a minap pedig ez be is igazolódott: a teljesen újonnan leaszfaltozott gyalogátkelőhelyen 7 hónap alatt sem tudták megoldani a vízelvezetést, gyakorlatilag a hét eleji esőzés során a forgalmas átkelő egybefüggő tócsává alakult. Mindenesetre a városvezetők a fenti közlemény kiadásával nyugtázták, hogy szerintük elkészült a munka.

Pénzt kérnek a pécsi tócsaparkolóért is!

A minap számoltunk be arról is, hogy a Biokom Nkft. által pénzért kiadott, a Vásárcsarnok mögötti kavicsos parkoló olyan állapotban van, mintha csak a kátyúk között lenne némi kavicsos útfelület.