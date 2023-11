Csatornatisztítást ajánlva jutottak be egy cserkúti házba csalók az elmúlt héten. Úgy tudjuk, hogy az idős lakótól 40 ezer forintot vittek el. Hegedűs Zsolt, Cserkút polgármestere, amint értesült az esetről, felhívta a lakosok figyelmét, hogy idegeneket ne engedjenek be az otthonukba. Ha pedig valaki mást is megkárosítottak, jelezzék felé.

A községvezető elmondta, információi szerint három férfi jelent meg az egyik lakos háza előtt. Valószínűleg látták az idős urat az udvaron, s miközben az egyikük a kocsiban maradt, ketten csatornatisztításra hivatkozva bejutottak a portára.

Valamit ugyan csináltak is, de a munkájuk nyilvánvalóan nem volt értékelhető. Előleget kértek, de a bácsitól kapott tízezer forintot keveselték, és már az is felvetődött, hogy akkor ki kell venni pénzt az automatából. A jóhiszemű lakosnak ekkor vált gyanússá a dolog, végül 40 ezer forint készpénzzel sikerült kitessékelni őket az ingatlan területéről.