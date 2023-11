Tanműtő 1 órája

Profi körülmények között gyakorolhatják be az életmentést - videó

Nem kétszeresére, hanem rögtön hatszorosára nőtt novemberben a nevében is megújult Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ alapterülete. Most már 1700 négyzetméteren modern eszközökkel oktatják a jövő orvosait, amely teret ad a pécsi fogorvosképzés oktatási részlegének is.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Fotó: Csortos Szabolcs

A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése című európai uniós pályázat keretében olyan tanműtőt alakítottak ki az intézményben, amelyben oktatási és demonstrációs célzattal valós eszközökkel végeznek oktató műtéteket. A központ átadójának napján lehetőség volt bepillantani a termekbe, amelyekből az egyikben, a fogászati részen épp hallgatók gyakoroltak bábukon. A központ átadóját Dr. Miseta Attilának, a PTE rektorának beszéde indította, aki elmondta, hogy ennek a központnak a megnyitásával egy álom vált valóssággá, és nagyon fontos, hogy lehetőséget tudnak biztosítani a munkatársaknak, a hallgatóknak, hogy az életmentésben komolyabb gyakorlatot szerezzenek.

Dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár beszédében elmondta, hogy úgy erősödik a magyar felsőoktatás, a magyar egyetemek, mint ahogy hatszorozódott meg ennek a központnak a területe, és érte el azt, hogy most már 1700 négyzetméteren van olyan készségfejlesztő labor, amire méltán büszkék lehetünk. Átadó beszédének végén az államtitkár kiemelte, szeretnék, ha az a gyakorlati oktatás, amely az orvosképzésnél nem más, mint egy duális képzés, válna általánossá a magyar felsőoktatásba, mindezért újítják meg folyamatosan a képzéseket, és ezért helyezik a gyakorlatot középpontba. Ezt követően dr. Bódis József, az egyetemet fenntartó alapítvány elnöke méltatta, valamint a Klinikai Központ elnöke, dr. Sebestyén Andor méltatta a beruházást, majd az ünnepélyes szalagátvágással átadták az központot.

