A szerda délelőtti alapkőletétellel hivatalosan is megkezdődött a siklósi Szolgáltatóház felújítása, energetikai korszerűsítése. Riegl Gábor, a város polgármestere ismertette a projektet, majd megköszönte az eddigi munkát a hivatali dolgozóknak. Kiemelte továbbá a beruházás jelentőségét. Az épületre nagyon rég ráférne a felújítás, hiszen 30 éve nem történt itt változás, így mint fogalmazott, nagy adósságot törlesztenek ezzel az itt dolgozók és az ügyfelek felé is. A polgármester egyben bemutatta a kivitelezőt és a műszaki ellenőrt is. A kivitelező már hozzá is kezdett a munkához, felállványozták az épület hátulját, illetve kipakoltattak néhány helyiséget.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő elismerően beszélt a városvezetés fejlesztési terveiről, és sikeres pályázatairól. Siklós az elmúlt évben és idén összesen 12 nyertes pályázatot, támogatott projektet tudhat magáénak, melynek köszönhetően közel 3 milliárd forintot fordíthat a fejlesztésekre. Ezzel együtt a jövő évi önkormányzati választásokon bizalmat kért Riegl Gábor polgármesternek és csapatának, valamint azoknak, akik most dolgoznak a hivatalban, hogy a megkezdett projektek megvalósulhassanak.

A jelenlegi projekt célja a Köztársaság tér 8. alatt található Szolgáltatóház energiahatékonyságot növelő felújítása és fejlesztése, ezáltal az épület működési költségének, valamint az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése. A beruházás során a külső homlokzatokra és a tetőre is utólagosan hőszigetelés kerül, az elavult, nem megfelelő energetikai jellemzőkkel, műszaki paraméterekkel bíró homlokzati nyílászárókat pedig korszerű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárókra cserélik. A széndioxid kibocsátás további csökkentése érdekében az épület tetejére napelemeket szerelnek fel, és akadálymentesítik a házat, melynek keretében a hátsó bejáratnál egy – az akadálymentes közlekedést biztosító – rámpát, illetve egy akadálymentes mosdót alakítanak ki. Ezen kívül az épületről szóló legfontosabb információkat feltüntető információs táblákat, valamint a közlekedőről nyíló helyiségeket megjelölő funkciójelző táblákkal jelzik majd. Az épület nem csak energetikai, hanem esztétikai szempontból is megújul. A projektet a város önkormányzata a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg.

A munkálatok előreláthatólag fél évet vesznek igénybe, amely után a Szolgáltatóház előtti tér átalakítása, és az itt található forgalmas kereszteződésben a körforgalom kiépítése következik, mely projektekre szintén támogatást nyert a siklósi önkormányzat.