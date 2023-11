A robotsebészeti oktatóprogramokat Európa több országában is vezető Isle Academy átfogó programja nagyszerű lehetőséget adott arra is, hogy a modern technológia és a hallgatók kreativitása találkozzon, így a képzésben résztvevők betekintést nyerhettek a robottal végzett műtétek kulisszatitkaiba is - olvasható a PTE közleményében.

Részletek az UnivTV videójában: