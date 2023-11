A Baranya Vármegyei Kormányhivatal által szervezett börzén a hétfői és keddi kiállítók közül is jelent voltak néhányan, többek között a katasztrófavédelem, a rendőrség, a honvédség, a Europe Direct és a Körber Hungária. Mellettük képviseltette magát természetesen a kormányhivatal, illetve olyan vállalatok, mint például a Tenkes Catering, a Z Elektronika, a Honsa Kft., a Harman Becker Kft., A Bonafarm Csoport, a Pécsi Sörfőzde Zrt., a Hanon Systems, a pécsi dohánygyár (British American Tobacco), a MÁV-Volán Csoport, a Tüke Busz Zrt. és a Biokom is. Továbbá olyan képzőintézmények is kitelepültek, mint a Mathias Corvinus Collegium, a számos felnőttképzési lehetőséget kínáló Perfekt Zrt., a P. Oktatási Központ Második Esély Iskolája, a Déli Agrárszakképzési Centrum és a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum.

A kiállítókkal beszélgetve úgy tűnt, ők is kiemelt érdeklődést tapasztaltak a rendezvény és az álláslehetőségek iránt. Többen megerősítették azt a tanácsot az álláskeresők számára, hogy egy szimpatikus céghez akkor is érdemes beküldeni egy önéletrajzot és motivációs levelet, amennyiben aktuálisan nem hirdetnek nyitott pozíciókat, vagy nem olyanokat, amelyek kifejezetten relevánsak az érdeklődők számára, hiszen sok vállalat folyamatosan keres új munkatársakat, illetve nyílhatnak idővel megfelelő pozíciók is. Ezért mindenképp érdemes kapcsolatba lépni akár e-mailen, vagy postai, illetve személyes úton is a vállalatokkal – lehet, csupán ennyi választ el egy kiváló szakmai lehetőségtől.