Mint azt a végzősöket látva, hallgatva megállapítottuk, a szalagavató életre szóló élmény, ám ezen rendezvény a családok számára komoly kiadásokkal is jár általában. A báli táncokat alkalomhoz illő ruhában és öltönyben járják el a diákok. A ruhaköltemények bérlési díja körülbelül ötvenezer forintnál kezdődik, ám olyan lányos család is van, aki varrónővel készíttet ruhát az alkalomra. A fiús családok erre az alkalomra szerzik be az öltönyt, melyet majd később, például az érettségikor is felvehet a diák. A szombati szalagavatón a legtöbb lánynak alkalmi frizurája volt, a tökéletes hajkölteményét pedig nagyjából hat-tízezer forintból készíti el a fodrász. Természetesen erre a meghatározó eseményre örökké emlékezni akarnak a családok, külön fotóst szoktak fogadni az iskolák, hogy minden pillanat megmaradjon. Az itt felsoroltakon kívül további felmerülő költség lehet még a terem és zenekar bérlése, vagy a családtagoknak, barátoknak szánt meghívó kártyák elkészítése, netán a tánctanár fogadása is.

Jön a központi írásbeli felvételi is Míg a középiskolák végzőseit a szalagavatók tartják lázban, az általános iskolák nyolcadikosai a központi írásbeli felvételi vizsgára készülnek, melyre november 30-ig lehet jelentkezni. A központi írásbelit magyar nyelv és irodalomból valamint matematikából kell megírni, ha a diák olyan középiskolába jelentkezik, ahol ez a felvételi követelmények között szerepel. Ügyfélkapu segítségével online vagy hagyományosan papíralapon kell jelentkezni annál az intézménynél, ahol a diák szeretne írásbelizni. A vizsgát 2024. január 20-án tartják, ekkor vizsgáznak a négy-, nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumba jelentkező diákok is. Ha valaki valamilyen komoly indokkal lemarad, január 30-án tehet pótló vizsgát.