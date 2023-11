Új padokat és hulladékgyűjtőket helyeztek ki, valamint a szemléletformálásra fókuszálva makktálcát, süngarázst és rovarhotelt is kialakítottak a hozzájuk tartozó információs táblákkal együtt. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel közösen egy játékos tanösvényt alakítottak ki. A játszótér esőbeállójában 10 olyan madárfajt és 2 olyan emlősfajt mutatnak be, amelyek előfordulnak a környéken.

A látogatókat kulturált parkoló fogadja, és a Mecsek Egyesületnek köszönhetően az Emil pihenőt is rendbe hozták.