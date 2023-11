Tarlós István néhány főpolgármesteri tapasztalatának megosztása mellet több aktuális politikai kérdésről is elmondta véleményét, s megfogalmazta azt is, milyen érvek alapján tartja továbbra is a kormánypártot a vezetésre legalkalmasabbnak.

– Nem arról van szó, hogy a kormánypárt hibátlan lenne, vagy ne lehetne kritikát megfogalmazni. De ennél fontosabb az, hogy szembe kell néznünk azzal, mi a valódi tét: a jövő generációinak életét meghatározó sorskérdésekre adott válasz

– fogalmazta meg gondolatait Tarlós István, aki 2010 és 2019 között vezette főpolgármesterként Magyarország fővárosát. – E sorskérdéseket saját tapasztalataim és meglátásaim alapján az alábbiakként fogalmaznám meg: az illegális bevándorlás, és annak legbrutálisabb következményei; illetve a genderelmélet és az LMBTQ-propaganda, ami már-már egy kisebbségi felfogás többségre való ráerőltetésévé kezd válni. Kockán forog továbbá a nemzetállamiság megmaradásának kérdése is. Én az utóbbi időben a politikai színtéren már csak nemzetállamiakkal vagy globalistákkal találkoztam, nem igen körvonalazódik középút e téren. Itt van mindemellett a kultúra kérdése is, amely téren az ellenzék sokszínűségről beszél, pedig inkább olybá tűnik, egy szín különböző árnyalatait kívánják mindenkivel elfogadtatni – emelte ki.

– Azt gondolom, a tét tehát az utódaink jövője: hogy milyen világban, milyen körülmények között kell majd boldogulniuk. Nekem legalábbis ezek a meghatározó szempontok, s a döntő elemei annak, ami alapján támogatom a jelenlegi kormány regnálását. Nem propagandát kívánok csinálni, s nem azt mondom, hogy nem lehet még elméletben sem jobbat elképzelni, hiszen mindennél van jobb. De a legfontosabbnak azt tartom, hogy felismerjük az igazi téteket, s ne vesszünk el a kisebb igazságok erdejében, s ne azokat felnagyítva, kiszínezve, olykor konkrétan meghamisítva hozzuk meg a döntéseinket, hanem gondoljunk arra, hogy ha ezeket a sorskérdéseket elengedjük, a saját unokáinkba rúgunk bele

– tette hozzá Tarlós.