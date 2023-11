A Mecsek, mint természeti kincs védelmében pedig a városvezetőknek óriási a felelősségük azért, hogy megőrizzék olyannak, mint amilyennek kaptuk.

A Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője, Vicze Csilla kedden azt mondta, hogy örülnek minden törekvésnek, ami az erdők megmentésére irányul.

– Üdvözölnénk egy olyan változást is, hogy a védett területek a nemzeti parkok vagyongazdálkodásába kerüljenek be, mert ha a vagyonkezelők a nemzeti parkok lennének, akkor sokkal jobban érvényesülnének az ökológiai szempontok – mondta a zöld aktivista, aki szerint fontos lenne az is, hogy az erdészeti vállalatoknak nem az erdőgazdálkodásra irányuló profitorientált tevékenysége lenne a döntő, hiszen ők részvénytársaságként profitot kell, hogy termeljenek, nonprofit szervezetekként szintén elsődleges lenne az ökológiai célok teljesítése.

– Ezenkívül örülnénk annak, hogyha az EU biomassza programja nem érvényesülne Magyarországon, mert az erdők nem tekinthetők biomasszának, hiszen nem olyan megújuló erőforrás, amit gyorsan, rövid időn belül megújul, egy tarra vágott erdő megújulása ugyanis százhúsz-százötven év is lehet akár

– hívta fel a figyelmet.

Péterffy ellenségnek tekintette

A Civilek a Mecsekért Mozgalom a tubesi radar elleni tiltakozás kapcsán került a figyelem középpontjába, majd pedig a pécsi erőműben folytatott gyakorlat kapcsán fogalmazott meg kritikát. Többek között levegőből elképesztő mennyiségű hengeres fáról készített felvételt, s úgy számoltak, hogy nagyjából 3 millió tonnányi, erre a célra kivágott fát tüzeltek el az erőműben Péterffy Attila jelenlegi polgármester, egykori vezérigazgató irányításával. A CMM szerint éppen a cégvezető saját előadásán vetített egyik ábrája is bizonyította: évi nagyjából 420 ezer tonna erdei fát – hengeres fát és aprítékot – égettek el, ami a regnálása alatti időszakra vetítve, 7 év alatt 2,94 millió tonnát tesz ki.

Péterffy a megválasztása után beperelte Viczét, a vagyonos politikus még "bánatpénzt" is szeretett volna eleinte. Ugyanakkor a per előkészítése sem ment zökkenőmentesen a politikusnak és ügyvédeinek, hiszen jogilag sem tudták beadványukat pontosan megfogalmazni, még a bíróság előtt is toldozgatták-foltozgatták azt, hogy pontosan mit követelnek Viczétől. A pert aztán első fokon, majd pedig másodfokon is elbukta a városvezető, és kimondta: a civil szervezet szóvivője igazat mondott.