Az édesanya úgy fogalmazott: „konkrétan a moslék különb, mint amivel a gyerekeket etetik. Arról nem is beszélve, ha jól főznének, kevés az adag. Az élelmezés vezető nem törődik a panasszal és a szakácsokra hárítja a szerinte nem létező problémát. A szakácsok abból tudnak főzni, amit kapnak. Újpetrén kijelentette, hogy azért nincs repeta, mert a konyhalány mindent hazavisz. Mélységesen fel vagyok háborodva. Rengetegen panaszkodnak és nem történik semmi.” Az észrevételét közösségi oldalára is kitette, ahol többen egyetértettek a véleményével, és képeket is posztoltak néhány fogásról.

Október elsejétől a Royal Food Hungary Kft. főz a villányi Csillagvölgy Étterem konyháján, ugyanis az óvodai intézményfenntartó társulásnak az egyre magasabb veszteségek és a folyamatosan fennálló humánerőforrásbeli problémák miatt már nem volt fenntartható a konyha működtetése: csökkentek az adagszámok, miközben emelkedtek a nyersanyagárak és a fenntartási- és bérköltségek is. Régóta keresték a megoldást a gazdaságosabb működtetésre, majd kiválasztották azt a közétkeztetőt, amely nemrégiben az újpetrei feladatellátást is elnyerte. A vállalkozó innen szállítja az ételt Újpetrére és Egyházasharasztiba is.

Nemes Dániel élelmezésvezető lapunk megkeresésére elmondta, az átalakulás nem volt zökkenőmentes, és sajnos volt jogos panasz, de annak is több oka volt, ezek között voltak szubjektív és objektív okok is. A villányi főszakáccsal – jobb fizetésért – fixen tervezett is, de ő az első munkanapon nem jelent meg, így az első hetekben több probléma alakult ki. A korábbi két szakács főztjére többnyire nem volt panasz, sem a minőségre, sem a mennyiségre, azok azonban sok szempontból nem feltétlenül feleltek meg a közétkeztetési törvényben meghatározott meglehetősen szigorú kereteknek. Hallottunk a villányi lakóktól olyan véleményt is, mely szerint „eddig közel éttermi volt a színvonal, most pedig átlagos menzás”. Ettől a héttől mindenesetre új szakácsokkal és egy szakmai koordinátorral folyik a munka a villányi konyhán, és az óvodai intézményfenntartó társulás elnöke, Mayer István polgármester egy lakossági fórumot is összehívott november 15-re, az ügy áttárgyalására. A városvezető egyébként folyamatosan egyeztetett a panaszokról az élelmezésvezetővel, aki a jogos panaszokat elismerte, a nyilvános poszt alatt azonban olyan képeket, illetve eseteket felhoztak a hozzászólók, amelyek nem a Royal Foodra vonatkoztak, hanem az azt megelőző időszakra, ezért szándékos hangulatkeltést is sejtenek az utóbbi napok történései mögött. Nemes Dániel elfogadja a személye elleni támadásokat, azt azonban nem, ha a dolgozókat belekeverik és róluk állítanak valótlanságokat.