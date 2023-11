A közgyűlés eleve késéssel kezdődött, mivel Péterffy Attila polgármester fél tíz előtt pár perccel sétált be a terembe. Az ülés elején kiderült, hogy a városházi ellenzék mikrofonjai nem működnek. Korábban is volt már arra példa, hogy egy felszólalása alatt hangos zene szólt a közvetítésben.

Érdekesség, hogy a közgyűlési terem közvetítői pultjánál ülő, önkormányzati tévés riporter a közgyűlés előtt a Magyar Szocialista Párt városi elnökével együtt videózgatva támadta a nemzeti oldal képviselőit – erre Berényi Zoltán, az ÖPE-KDNP képviselője hívta fel a figyelmet. Az illető egyébként jót mosolygott az esemény alatt, a bakit aztán a hivatal munkatársai kijavították, a képviselők megismételhették a kérdéseket.

A közgyűlésre 14 pótlólagos előterjesztés nyújtottak be a baloldaliak, nem kizárt, hogy azért, mert ezzel akarják elejét venni annak, hogy nyilvánosságra kerüljenek kétes ügyek, vagy kérdéseket lehessen azokkal kapcsolatban feltenni. A Tiszta Kezek Frakció vezetője, Bognár Szilvia részletes indoklást kért a késedelmek miatt, amihez csatlakozott Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője is, aki megjegyezte, hogy a választott képviselők számára a felelős döntéshez szükség lenne arra, hogy felkészüljenek. Azt is javasolta, hogyha kell, akkor hetente, kéthetente is tarthatnának üléseket.

Péterffy a válaszadást áttolta a jegyzőre, így Lovász Istvánnak kellett magyarázkodnia. A jegyző szerint azonban nem egyetlen okra vezethető vissza mindez: volt, amelyiknél egyeztetésekre volt szükség, máskor váratlan jogalkotásra kellett volna felkészülni.

Frissítés:

Csizmadia: megélhetési támogatást egész évre!

Megélhetési támogatás ad az önkormányzat a rászoruló pécsi háztartásoknak, amit Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető örömtelinek nevezett, de a kedvezményt egész évre kiterjesztené.

A pécsi fideszes frakcióvezető a keddi közgyűlésen azt mondta, hogy a rászorulókat célzó megélhetési támogatást június 30-ig lehet igénybe venni, de nem érti, mi az akadálya annak, hogy nem egész évre adják, hiszen júniusban csak egy választás lesz, egyéb nem töri meg az esztendőt. Később viszont kiderült, hogy a baloldaliak még fél évig sem akarják megadni a támogatást. A Magyar Szocialista Párt alpolgármestere, Nyőgéri Lajos az előző városvezetésre mutogatott, holott köztudott, hogy éppen a baloldali városvezetés halmozott fel 40 milliárdos adóssághegyet korábban, jelenleg pedig 16 milliárdos adósságállományt hoztak össze néhány év alatt.