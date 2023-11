Ez az ajándék!

A rendeletet egyfajta Mikulás napi – baloldalnak Télapó – ajándéknak szánják, hiszen Mikulás napja előtt, december 5-én tárgyalják majd és s változások 2024 februárjában lépnek életbe.

A buszjáratokat meg csökkentették

A parkolási szigor az autósokkal szemben nyilván akkor lenne elfogadható a kritikus vélemények szerint, ha az autós közlekedés ilyen jellegű gátolása mellett a tömegközlekedést nem visszafejlesztenék, a buszjáratokat nem csökkentenék, hanem bővítenék. A gépkocsival a munkahelyükre járók ugyanis nem csak passzióból autózgatnak, hanem mert jelenleg a – télen, vagy esőben különösen – balesetveszélyes, drága rollereken kívül a Gyurcsány Ferenc vezette városi baloldal újdonságot nem tudott felmutatni, ami segítené érdemben a pécsiek közlekedését.

A VIP-parkoló és a luxusautó érinthetetlen

A baloldali városvezető, Péterffy Attila úgy tűnik, hogy foggal-körömmel ragaszkodik a 272 lóerős, alváskényelmi csomaggal ellátott luxus SuperB-hez, amelyet jövőre már több mint négymillió forintért béreltet magáncélokra is az önkormányzattal magának. Az autóra annak ellenére vágyott a polgármester, hogy az elmúlt években rendszeresen a kormányt és az előző városvezetést szidta, hogy milyen rossz helyzetben van a város. Neki egyébként nem kell parkolóhelyet sem keresnie "munkahelyénél", hiszen a sofőrével közvetlenül parkolhat a Városháza belső udvarában. Alpolgármestereinek és a nekik kedves vendégeknek, baloldaliaknak sem okoz gondot a városháza meglátogatása, hiszen a VIP-parkolójuk érintetlen, sőt, az elmúlt években még ki is bővítették. Használják is, van aki már a második új autóval foglalja a VIP-parkolót, amikor arra jár.