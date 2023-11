A településen már régóta tervezett fejlesztéssel többek között az illegális hulladéklerakások, valamint a közterületi rongálások visszaszorítását szeretnék elérni - a kamerák az önkormányzat és a rendőrség munkáját is segítik. Cél, hogy a jövőben Szászvár egyéb pontjain is működjön térfigyelő rendszer, így a további bővítés a tervek között szerepel.

A LEADER projekt részeként, a közlekedés biztonsága érdekében a Diófa utcába két forgalomlassítót is telepítettek, valamint több új közúti jelzőtáblát is kihelyeztek a faluban, a rendőrséggel egyeztetve.