Ezt a nagy múltra visszatekintő eseményt minden év december első vasárnapján rendezik meg, de a megmérettetésről az is elmondható, hogy a pandémia óta ez a második, élőben megrendezett verseny, ahol a tanulók szemtől-szemben mérhették össze tudásukat.

A hajfonó versenyszám keretében olyan mesterművek születtek, hogy csak ámulni lehetett rajtuk. Az elkészült hajkoronákkal a diákok méltón tisztelegtek a szakma és azok képviselői előtt.

Vassné Keszler Linda fodrász szakoktató már több mint tíz éve tartja össze ezt a megmérettetést, amelynek megszervezése minden évben sokrétű. Ahogy mindig, idén is a szakma impozáns személyeit sikerült megnyerni a zsűribe, mint például Hajas Lászlót, Kormány Etát, Kászonyi Ildikót és Bozsics Katalint, valamint Szerbiából is érkezett egy úriember, Saja Majstor, és Baranyai Vivient is az eseményen köszönhettük, aki 2023-ban világbajnok lett szakmájában Senior Ladies Technical Braided Style kategóriában a Párizsban megrendezett OMC világbajnokságon.

A zsűri Szerbiából érkezett tagja, Saja Majstor országában a legjobb a szakmája minden területén, sőt az egész régióban ő áll az első helyen munkásságával, valamint kétszeres nemzetközi bajnok a hajtetoválás területén. A zsűritag elmondta hírportálunknak, hogy nagyon tetszik neki a verseny, és megtiszteltetés számára, hogy részese lehet mindennek. Megosztotta velünk azt is, hogy nagyon tetszettek neki mind a férfi és női versenyszámok, de kiemelte azt, hogy a versenyzők közül a lányok munkája tetszett neki a leginkább, mert roppant kreatívak.

Az idei versenyre tizenegy hazai iskolából neveztek nagyon magas létszámmal. Érkeztek versenyzők Pécsről, Kaposvárról, Nagykanizsáról, Budapestről, Vásárhelyről, Békéscsabáról, Keszthelyről, Kalocsáról, Siófokról és Zalaegerszegről. A férfi versenyszámban huszonnyolcan, a fonás és a konty készítésben huszonhatan-huszonhatan mérték össze tudásukat.