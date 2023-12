Az elmúlt héten a Villányi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat közreműködésével Villányba látogatott a Fradi Suli Program. A gyermekek megismerkedtek a Ferencváros múltjával, interaktív és szórakoztató játékokon vettek részt, valamint Fradi-ajándékokat nyertek. Owusu Kwabena és Csigi Eszter igazolt játékosok arról meséltek a gyerekeknek, hogy a FTC Sportközpont nem csak egy hely, ahova edzeni járnak, hanem a második otthonuk is egyben. Számukra a Ferencvárosi Torna Club egy nagy családot jelent, ahol a sportolók egymást ösztönözve és buzdítva vesznek részt minden, a klubbot érintő eseményen. A sport mellett a tanulás fontosságára is felhívták a figyelmet a játékosok. A program zárásaként lehetőség nyílt autogram kérésre, illetve közös fényképek készítésére is, amit a gyerekek nagyon élveztek.

Szokolovics Gabriella, a Villányi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője elmondta, 24 településsel vannak kapcsolatban, és a szolgálatuknak nem csak az a feladata, hogy a hátrányos helyzetű, illetve a gyermekvédelem szempontjából érintett családokkal kapcsolatban legyen, hanem az is, hogy preventív, illetve más egyéb programokat szervezzenek a gyermekeknek. Mindig év végén, illetve év közben is – lehetőségeikhez mérten – igyekeznek olyan programokat szervezni, amelyre meg tudják hívni a rászoruló gyermekeket, valamint az ellátási területükön élő gyermekeket is. Ez alkalommal a Fradi Suli Programon a villányi, siklósi, harkányi és a beremendi általános iskolákból érkező, több mint 180 gyerek hallgatta a sportolók előadását.