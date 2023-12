Ők nagyon fontosnak tartják a személyes kapcsolatot állat és gazdi között, hogy az ismerkedjen meg az állattal, aki majd a jövőben gondoskodni fog róla. Az pedig, aki szeretne megismerkedni egy állattal, ezt a Misina Egyesületnél is megteheti, a következő napokban is várnak minden érdeklődő látogatót, többek között kutyasétáltatásra is lehetőség van délután 1 és fél 4 között.

Minden segítség jól jön nekik

Szerencsére eddig még a nagy hideg elkerült minket, de ilyenkor télen az állatoknak is jóval energiadúsabb táplálékot kell biztosítani. Ez a menhelyeken élő állatokra is igaz. A pécs-somogyi egyesületnél is minden segítségnek örülnek, szívesen fogadják a kutyatápot, kutya- és macskakonzerveket, ezekből télen még több fogy. Ezen kívül mindig örülnek a macskaalomnak és a takarók, pokrócok, – olyan ruhaneműk, amik az állatok alá rakhatóak – is jó szolgálatot tehetnek. Ennek kapcsán nem árt megemlíteni, hogy a tollas és szivacsos holmikat nem tudják átvenni, hiszen ha azokat az állatok szétrágják, szétszakítják és lenyelik, bélelzáródást is okozhatnak.