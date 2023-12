A végzős középiskolás diákoknak sokszor nem könnyű eldönteniük, hogy melyik egyetemen tanuljanak tovább. Ebben a döntésben segíthetnek a nyílt napok, melyeket ebben az időszakban tartanak. A PTE Általános Orvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi Kar nyílt napját kedden rendezték meg a dr. Romhányi György Aulában.

A rendezvényen folyamatosan zajlottak a szakbemutató, tájékoztató előadások, a különböző alap- és mesterképzések iránt érdeklődők ezekből minden fontos részletet megtudhattak. Több tucat stand volt felállítva mind a régi, mind az új épületrészben, a legtöbb pultnál ki is lehetett próbálni valami érdekes, a képzéshez kapcsolódó tevékenységet. Az orvos-, a fogorvos-, a gyógyszerész- és a biotechnológiaképzés iránt érdeklődő diákok megpróbálták az alapszintű újraélesztést, szövettani metszeteket tanulmányozhattak mikroszkóp segítségével. A sebvarrás is sokakat érdekelt, az egyik standnál ugyanis mű sebet lehetett összevarrni, igazi cérnával, ollóval, csipesszel. Illóolajokkal is lehetett ismerkedni, gyógyteát készíteni és kóstolni. De az orvosi 3D nyomtatás területével is sokan megismerkedtek.



Az intézetek mellett hallgatói szervezetek és egyéb szolgáltatók is jelen voltak, többek között grafológiai és pályaorientációs tanácsadással készültek. Sok kérdés érkezett a Hallgatói Önkormányzat jelen lévő képviselőihez is. Ők többek között abban is tudtak segíteni, hogy milyen ösztöndíjak vannak, hogyan épül fel egy félév, és azt is el tudták mesélni, hogy milyen lesz a gólyatábor. Sokan érkeztek szüleikkel együtt, erre a szervezők is számítottak, ugyanis külön standdal készültek a szülőknek, ahol ők is kérdezhettek.

Az idei nyílt napon egy különleges előadással is készültek a diákoknak az orvosi életpályáról, annak szépségeiről és kihívásairól dr. Schlégl Ádám kutatóűrhajós-jelölt, a PTE ÁOK alumnusa ortopéd-traumatológus szakorvosa beszélt. Ő a Magyar Űrhajós Program több száz jelentkezőből bent maradt négy űrhajósjelölt egyike, akik közül valaki 2024 végén vagy 2025 elején a Nemzetközi Űrállomáson végezhet kutatómunkát.