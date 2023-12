Közismert az is, hogy három éven keresztül képtelen volt beindítani az önkormányzat azokat a napelemparkokat, amik kormányzati támogatásból épültek fel. A szocialista–DK-s jelenlegi városvezetés– ahogy számos beruházásnál – a naperőműveknél is már elkészült fejlesztésekkel sáfárkodhatott, hiszen az előző, jobboldali városvezetés 2016-ban nyújtott be pályázatot a létesítményekre, és 2019 szeptemberében le is szerződtek a kivitelezőkkel, egy évre rá – már a baloldali város­irányítók idejében – készültek el az építményekkel.

Az elmúlt évek során a nemzeti oldal többször is felhívta a figyelmet a nem működő napelemparkokra, de az önkormányzat nem igazán vette komolyan a dolgot, végül csak idén, az év végéhez közeledve sikerült megállapodniuk azok üzemeltetéséről. Bár korábban felmerült az az elképzelés is, hogy ezek a létesítmények a közelben lévő, hatalmas energiaigényű Tettye Forrásház Zrt.-t szolgálják majd, ezt a baloldal elvetette, jelenlegi elképzelés szerint inkább értékesítik az elektromos áramot.

A Tettye Forrásház kapcsán azonban kedden a közgyűlés elé került az a dokumentum, amelyben az szerepelt, hogy a baloldali városvezetők szerint is napelemparkokkal lehetne a cég kiadásait csökkenteni. Az előterjesztés azzal a címmel szerepelt, miszerint döntés a vállalat a megújuló energiára való átállás első üteméről. Ebből kiderült, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, a Pécsi-víz szomszédságában található szennyvíztisztítótelep beépítetlen területe alkalmas lehet napelempark elhelyezésére, az erre vonatkozó engedélyes tervek elkészítése a tároló kapacitás létesítésére is vonatkozik. Ez villamos energiatárolót, azaz akkumulátorokat jelent.