Bognár Szilvia úgy reagált, hogy ha újra a közgyűlés elé kerül a téma, akkor megtudhatják majd, hogy hogyan döntenének.

– Úgy emlékszem, hogy 2020-ban is az LMP nyújtotta be a közgyűlés elé, nem a pécsi Fidesz képviselői és azóta sem emlékszem rá, hogy az elmúlt hetekben vaktában lövöldöző és hiteltelen pécsi Fidesz annyira törte volna magát, hogy újra napirendre kerüljön a téma – fogalmazott és egyben áldott adventet kívánt nekik is.