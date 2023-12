A hagyományoknak megfelelően karácsonyig minden hétvégén idén is közös adventi gyertyagyújtásra várják az ünnepi készülődés jegyében az érdeklődőket a város központjában. Az első gyertyát december 2-án, szombaton 16.30-kor gyújtják meg a Batthyány téren lévő adventi koszorún. Mint minden évben, úgy most is a Bólyi Általános Iskola tanulói adnak ünnepi műsort - az Erzsébet Vigadó tájékoztatása szerint az első hétre az első osztályosok és a Német Dráma Szakkörösök készültek egy kis előadással.