Havazás 1 órája

Beköszöntött az igazi téli időjárás – dolgoznak az utakon

Ahogy az előrejelzések alapján arra számítani lehetett, szerdára megérkezett térségünkbe is az igazi téli időjárás. Nem kizárt, hogy holnap reggelig akár 15 centiméternyi hó is hullhat a Dunántúlon. Pécsett reggel még csak havaseső esett, délelőtt viszont már átváltott havazásba, ami azóta is tart – adta hírül a Biokom Nkft.

Bama.hu Bama.hu

Forrás: Biokom NKft.

A BIOKOM NKft. munkatársai azon dolgoznak, hogy mindenki célba érjen és a nap végén biztonságban térhessen haza. Ahogy a keddi közleményükben is írták, a társaság összesen negyven munkatársa dolgozik a hó és síkosságmentesítésen. A kollégák jelenleg kézi erővel a mecsekoldali buszmegállókat takarítják. Kilenc hókotró járja a város útjait, melyekkel a mentesítendő útvonalakat sózzák, a magasabban fekvő területeken már a 3. körön is túl vannak. Fagypont körül van a hőmérséklet és várhatóan marad is egész éjjel. Az utak esti fagyására készülve 15 óra után ismét szórják a város úthálózatát.

Kérik a pécsi lakosságot, hogy mindenki csak téli gumival keljen útra, és a téli útviszonyoknak megfelelően, kellő odafigyeléssel közlekedjen.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!