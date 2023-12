Barkóczi Csaba fideszes képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy Ispitaalja városrész könyvtári szolgáltatás nélkül marad, pedig két iskola, valamint a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület székhelye is itt van. Szerinte, a Szabadság utcában, Ispitaalján is lett volna alkalmas – akár zöldterülettel is rendelkező – helyszín, kérdés az is, hogy kivel egyeztettek a kérdésben.

Barkóczi leszögezte, a városrészekben a szolgáltatásokat nem szűkíteni, hanem bővíteni és megfelelő minőségben is biztosítani kell. Amennyiben 2024-ben változás a városvezetésben, akkor ebben is lesz változás.

A kulturális területért felelős Zag Gábor DK-s alpolgármester először nem válaszolt, hanem a felelősséget Miszler Tamásra, a városi könyvtárhálózatot működtető Csorba Győző Könyvtár igazgatójára tolta. Miszler azt mondta, hogy „tájékoztatták” az érintett iskolákat de a nagycsaládosokat nem, de szerinte szakmailag megfelelő lesz a Király utcai helyszín, szerinte ott zöldkönyvtár lesz a Csipkefa.

Zag megjegyezte még, hogy a Csipkefa Gyermekkörnyvtár nem tudott minőségi szolgáltatást nyújtani, jobb körülmények lesznek a belvárosban. Arról is beszélt, hogy a nemrég általuk bezárt Szivárvány Gyermekházból az ottani fiókkönyvtár az Ybl Miklós utcába költözik. Ispitaalja egyéni képviselője, a szintén DK-s Auth István megszavazta a könyvtár épületének bezárását, átköltöztetését.

Felpörgették az ingatlaneladásokat

Közismert, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. az elmúlt időszakban annyira felpörgette a városi kézben lévő ingatlanok eladását, hogy a cég bevallása szerint is 320 százalékkal teljesítette túl a tervét. Ennek is köszönhetően 2021-ben és 2022-ben mintegy 580 millió forint értékben adtak el ingatlanokat, ami ki is derült a céges beszámolójukból.

Beszámoltunk arról is, hogy nyáron nemcsak a Zrt. éléről, hanem a baranyai vármegyeszékhelyről is távozott Szabó Szilárd. A baloldali cégvezér kiváló MSZP-s kapcsolatokkal rendelkezett és Péterffy Attila jelenlegi polgármestertől több mint 100 millió forint fizetést kapott az elmúlt években.