A hírportál úgy tudja, ezeknek a változásoknak sokak szerint alapfeltétele, hogy a fenntartói és akadémiai szerepek minél inkább elkülönüljenek egymástól. A Pécsi Újság.hu információja szerint a héten bekövetkezett személyi változás is ennek a folyamatnak az előszele, tehát Dr. Rappai Gábor távozása az alapítvány kuratóriumából a piaci, üzleti és menedzsment szemlélet erősítését célozta.

Abban mindenki egyetértett, hogy Rappai Gábornak elévülhetetlen érdemei vannak a Pécsi Tudományegyetem átalakulásában, értékes szakmai munkája nagymértékben segítette a modellváltási folyamat gördülékeny megvalósítását. Szemerey Zoltán személyében azonban egy olyan kuratóriumi taggal bővülhetett az alapítvány, amely gazdagítja az egyetem céljait.

Forrás: Pécsi Újság.hu

A külső szem és a versenyszférában kialakult attitűd adta előnyök az alapítványi felügyelő bizottságból sem tűnnek el, mivel Szemerey Zoltán megüresedett pozícióját Zalay Buda, a Körber HR és kommunikációs vezetője tölti be, aki korábban olyan világcégeknél látott el felsővezetői pozíciót, mint a Deutsche Telekom IT Solutions, az Elcoteq, vagy a BAT dohánygyár, mindemellett pedig a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke is.

Az egyetemi megújulási folyamatának következő lépése lehet Dr. Bódis József, korábbi rektor, államtitkár és jelenlegi kuratóriumi elnök év végi távozása. A Pécsi Újság.hu cikke szerint az egyetem iránt elkötelezett és azt több, mint 50 éve szolgáló akadémikus további változásokat kezdeményezve bejelentette lemondását a kuratóriumi elnökségről, Szemerey Zoltánt ajánlva az elnöki pozíció betöltésére.