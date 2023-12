1984. január 23-án, hétfőn, Pécs és környéke 35-40 centiméteres hóba merült. A Dunántúli Napló a közlekedés kisebb fennakadásairól, ám a téli sportok szerelmesei és a mezőgazdaság számára örömteli élményt jelentő hóesésről számolt be. A Mecsek oldalán síelők és szánkózók népesítették be a tájat, amelyet vastag hóréteg fedett be.

A közlekedési nehézségek a helyi autóbuszokat és a távolsági járatokat is érintették, így több autóbusz nem tudott bejutni egyes falvakba a síkos és havas utak miatt. A MÁV-nál jelentős késéseket tapasztaltak.