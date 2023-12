Adott egy futásban jeleskedő pár, amelynek hölgy tagja történetesen a PTE Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szakorvosa. Dr. Vastag Fanni és Tankovics Csongor nem ma kezdték a sportolást: az Abaligeti Sportegyesület színeiben több megmérettetésen vettek már részt. Hónapokkal ezelőtt azonban, Fanni munkahelyi tapasztalataitól ihletve álltak elő egy ötlettel, miszerint az eddigi legnagyobb megmérettetésükhöz támogatókat gyűjtenek, mégpedig nem akármilyen célra: a születendő gyermekek vizsgálatához szükséges eszközök, úgynevezett CTG készülékek beszerzését vették tervbe.

Az októberben megrendezett Ultrabalaton Trail leghosszabb távját futotta le Fanni és Csongor: a pálya összesen 115, ami kishíján háromszorosa egy maratonnak. Váltóban futottak a koránt sem banális hosszon, s végül nem csak a sportbeli teljesítmény céljuk zárult sikerrel. A Futunk az egészséges újszülöttekért Facebook-oldalukon is dokumentált felkészülésük során sikerült akkora összeget gyűjteniük, amelyből több orvosi segédeszközt is be tudtak szerezni.