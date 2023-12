Ugyanakkor a 160 milliárdos tartalékkeretben szereplő fejlesztések – amelyek nyilván aligha készülnek el – zömét is inkább jóléti beruházások teszik ki, van itt Mecseki Kisvasút 10 milliárdért, sörös látogatóközpont 500 millióért, zipline kötélpálya szintén 500 millióért, kilátóépítés 800 millióért és számos bicikliút építése milliárdokért. Persze van buszos közlekedésfejlesztési cél is sok milliárdért, ahogyan útépítés, valamint a közszolgáltatási rendszer járműparkjának elektromossá tétele 11 milliárdért, de ipari park bővítését, iparcsarnokok építését nem lehet megtalálni, miközben az előző városvezetés ilyen programot indított el. Irodaház fejlesztést, valamint a volt Puskin kollégium gazdasági célú átalakítására néhány milliárdot becsültek - külön beszédes, hogy ilyen célra - régi Vásárcsarnok átalakítására - a jobboldali városvezetés elnyert 800 milliót, de azt is lemondták a mostaniak.

Ráadásul igen kezdetleges projektek és összegek, de elképzelhető, hogy a projektlistával szemben tartalmi okokból is kifogásokat talál majd az Irányító Hatóság, mert információink szerint elvileg iskolafejlesztést is szerepeltetni kellett volna benne, de erre nem volt hajlandó a jelenlegi városvezetés.