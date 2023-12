A világító dekorációkra szintén ügyelni kell – ha megfelelő helyen szerezzük be a fényfüzéreket, világító díszeket, akkor elkerülhető a selejt okozta bosszúság. A hatóságok tapasztalatai szerint a veszélyes termékeken általában nem szerepel a gyártó és importáló neve, márka- vagy azonosító jele és címe, nincs típus- vagy modellszámuk, nem tüntetik fel rajtuk a műszaki adataikat, hiányzik, vagy nem megfelelő formájú a CE jelölés.

De a fogyasztóvédelmi ellenőrök találkoztak már olyan fényfüzérrel is a korábbi években, amelyeknél a vezetékeket nem rögzítették megfelelően a központi egységbe, így azokat kisgyermekek is könnyen kihúzhatják, kicsavarhatják, ami rendkívül kockázatos. Jellemző hiányosság volt az is, hogy kültéri használatra olyan füzéreket ajánlottak, amelyeket nem láttak el beázás elleni védelemmel, ami szintén életveszélyes, hiszen áramütést, vagy tüzet okozhat. A fogyasztóvédők mindenkit körültekintő vásárlásra intenek.