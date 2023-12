A Béke utcában történő járdafelújítás, illetve a Vak Bottyán utcában történő járdafelújítás is a Start munkaprogram keretében valósulhatott meg, de ezen felül is számos helyen újultak meg járdaszakaszok, illetve útszakaszok. Hirdi Attila, a városüzemeltetésért felelős alpolgármester elmondta, az év vége felé már több járdaszakaszt meleg aszfalttal újítottak fel, és ezt a következő évben is tervezik. Ehhez egy úthengert szeretnének vásárolni, ami nagyban segítené ezt a munkát.