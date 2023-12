Botykapeterden is készültek adventi díszekkel és fényekkel. A helyi csárdánál és a templom környékén is látványos dekorációval várják adventkor a helyieket és az átutazókat is, Györkő Zsombor fényképein ezt is megnézhetjük. Valamint a település önkormányzata Kicsi vagyok én címmel küldött néhány képet szerkesztőségünkbe egy picike feldíszített fenyőfáról. Annak, aki erre jár érdemes megállnia - ha csak pár percre is - a településen, és megnézni a karácsonyi díszeket.